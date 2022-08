Zwei verletzte Personen gab es am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der K20. Ein 65-Jähriger fuhr dort gegen 12 Uhr mit seinem Ford Transit von Lettweiler in Richtung Obermoschel. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab – vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und Unachtsamkeit.

Das Auto drehte sich mehrfach auf der Straße und kam dann rechts im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurden der 65-Jährige und der Beifahrer des Wagens leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden. Am Auto entstand Totalschaden.