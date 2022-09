[Aktualisiert um 18.15 Uhr] Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B47 ereignet hat.

Zwei Wagen waren gegen 15 Uhr auf dem Zubringer von Dreisen kommend in Richtung A-63-Anschlussstelle zusammengestoßen. Einer der Fahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren, geriet mit diesem in den Seitengraben und kam vermutlich beim Gegensteuern auf die andere Straßenseite. Hier kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug – dabei wurde einer der Wagen entlang der linken Seite fast komplett aufgeschlitzt.

Bei dem Aufprall haben beide Fahrer nach Polizeiangaben leichtere Verletzungen erlitten. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt für gut eine Stunde voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren auch mehrere Feuerwehreinheiten aus der Verbandsgemeinde Göllheim im Einsatz.