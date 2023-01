Rockenhausen. Seit 20 Jahren kommen Ende Januar viele Menschen an der Gedenktafel im Hof des Rockenhausener Rathauses zusammen, um der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zu gedenken.

Dieses Jahr gibt es zwei Veranstaltungen. Am Freitag, 27. Januar, 17 Uhr, wird im Hof des Rathauses mit musikalischen Kurzbeiträgen und Lesungen an die Opfer erinnert. In diesem Jahr soll besonders der Menschen gedacht werden, deren Leben von den Machthabern und Teilen der Gesellschaft als „unwert“ eingestuft wurden: Menschen mit einer Behinderung, rassistisch Diskriminierte, „Alkoholiker“ und sogenannte Asoziale wurden zwangssterilisiert, gequält und ermordet, sie galten als ressourcenverbrauchende „Parasiten“ und „unnütze Esser“, für die die als „gutwillig“ und „fleißig“ bezeichnete Mehrheit der „Volksgemeinschaft“ zu ihrem Nachteil aufkommen müsse.

Am Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr, liest die Kulturwissenschaftlerin Julia Gilfert im Roten Saal der Donnersberghalle aus ihrem Roman „Himmel voller Schweigen“ und gibt ihrem vom eigenen Schwager denunzierten und der Ermordung durch Nazis ausgelieferten Großvater eine Stimme. Die Autorin, die mit Rockenhausen verwandtschaftlich verbunden ist, durchbricht mit ihren Nachforschungen das Schweigen der Familie und weiter Teile der Kriegsgeneration. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Veranstalter sind die VG Nordpfälzer Land, die Stadt Rockenhausen, die Protestantische Kirchengemeinde, die AG Stolpersteine, die Evangelische Erwachsenenbildung und der AK Aktiv gegen Rechts im Donnersbergkreis.