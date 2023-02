Gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss von Transporter-Fahrern hat die Rockenhausener Polizei am Mittwoch zur Anzeige gebracht. Am Vormittag hatten Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei bei einer Standkontrolle an der B 420 in Unkenbach „drogentypische Auffälligkeiten“ bei einem 21-jährigen Fahrer aus Hessen festgestellt. Dieser habe den Drogenkonsum bestritten, ein Drogentest sei jedoch positiv auf Amphetamin verlaufen.

Am Nachmittag wurden dann bei einer Verkehrskontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 48 bei Alsenz bei einem 25-jährigen Transporter-Fahrer aus Mainz ebenfalls Anhaltspunkte festgestellt, der Mann könne unter Drogeneinfluss stehen. In diesem Fall verlief der Drogentest positiv auf Kokain.

In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt, entnahmen eine Blutprobe und stellten Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Im Unkenbacher Fall sei der Schlüssel „wieder an einen Berechtigten ausgehändigt“ worden. Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen die Fahrer laut Polizei mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem werde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.