Am Freitagnachmittag führte der Abholversuch eines über das Internet betrügerisch bestellten Smartphones in Rockenhausen gleich zu zwei Täterfestnahmen. Dies teilt die Polizei mit. Eine 27-jährige Frau sei festgenommen worden, als sie ein Smartphone im Warenwert von rund 1500 Euro bei einem Paket-Shop abholen wollte; auch ein 48-jähriger Komplize der Frau konnte festgenommen werden. In seinem Fahrzeug wurden ein zweites, betrügerisch erlangtes Smartphone sowie sieben SIM-Karten aufgefunden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Einbehaltung einer Sicherheitsleistung seien die beiden Personen auf freien Fuß gesetzt worden. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.