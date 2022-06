Auf die ersten Bahnen zum Wochenstart müssen die Schwimmer in Rockenhausen am Montag, 27. Juni, verzichten. Das Natur-Erlebnisbad bleibt an diesem Tag krankheitsbedingt geschlossen, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land mitteilt.

Zwei Tage später schließt das Kibo-Bad in der Kleinen Residenz – allerdings für einen deutlich längeren Zeitraum. Denn wie jedes Jahr stehen die Unterhaltungsarbeiten an Becken und Technik an. Deswegen können sowohl Schwimmhalle als auch Sauna von 29. Juni bis einschließlich 24. Juli nicht genutzt werden.