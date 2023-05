Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Börrstadt baut zwei Wirtschaftswege aus. Die Aufträge vergab der Ortsgemeinderat an das Tiefbauunternehmen Jung in Sien. Die Arbeiten werden voraussichtlich im kommenden Frühjahr ausgeführt, so Ortsbürgermeister Torsten Windecker.

Dabei handelt es sich zunächst um den Wirtschaftsweg in der Gewanne „Am Münchwald“. Die Kosten betragen knapp 80.000 Euro. Dazu gibt es öffentliche Mittel von 65 Prozent.