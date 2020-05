Ein eher kurioses Diebesgut haben unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen entwendet. Von einer umzäunten Weide in Richtung Kahlforsterhof stahlen sie laut Polizei zwei Ponytränken aus schwarzem Kunststoff. Das Wasser der gut zwei Drittel gefüllten Tränken wurde ausgeleert, sodass die Tiere ohne Wasser auf der Weide standen. Aufgrund der Größe der Tränken dürfte der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Der Wert wurde durch die Geschädigten mit rund 150 Euro angegeben. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweiseunter der Telefonnummer 06361 / 9170.