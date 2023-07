Einen Wettkampftag mit Höhen und Tiefen erlebten die jugendlichen Leichtathleten der TSG Eisenberg bei den Pfalzmeisterschaften in den Blockwettkämpfen in Limburgerhof.

Am Ende fuhr die U16-Gruppe mit fünf Medaillen aus Limburgerhof nach Hause, darunter auch zwei goldene. Der Blockwettkampf (BWK) ist ein Fünfkampf mit den drei Basisdisziplinen 100 Meter, Weitsprung und 80 Meter Hürden. Im BWK Sprint/Sprung mit den Ergänzungsdisziplinen Hochsprung und Speerwerfen gelang es Leon Schmidt (Altersklasse M14), ohne starke Einzelleistung konstant durch den Wettkampf zu kommen. Mit 2439 Punkten und fast 400 Punkten Vorsprung vor dem Zweiten holte der Schüler des Gymnasiums Weierhof den ersehnten Titel.

Völlig überraschend kam dagegen die Silbermedaille für Kai Baumbauer (M15) im gleichen Block mit 2213 Punkten. Der Enkenbacher überzeugte vor allem im Hochsprung mit seiner Schersprung-Technik, meisterte 1,47 Meter. Äußerst unglücklich dagegen verlief die gleiche Disziplin für Lukas Hunsinger (M15). Im Kampf ums Siegertreppchen riss er nach Anlaufproblemen dreimal die Anfangshöhe und fiel dadurch weit zurück. Im Block Lauf (Ergänzungsdisziplinen Ballwurf und 2000 Meter) erkämpfte sich Tim Kammerer in der für ihn höheren Altersklasse M14 den dritten Platz, erstaunlich war dabei seine Steigerung im Wurf mit dem 200-Gramm-Ball auf 42,0 Meter.

Emma Dörner gewinnt Silber

Den zweiten Pfalztitel für die Eisenberger holte das Team der U16-Jungen in der Mannschaftswertung. Leon Schmidt, Kai Baumbauer, Sander Kern, Tim Kammerer und Lukas Hunsinger holten zusammen 10.404 Punkte, allerdings ganz ohne Konkurrenz.

Eine starke Konkurrenz hatte Emma Dörner (W15) vor allem in den Mädchen des LCO Edenkoben. Mit drei neuen Bestleistungen musste sich Dörner am Ende aber nur der Siegerin beugen und gewann zum dritten Mal in der Freiluftsaison Silber, diesmal im BWK Sprint/Sprung mit 2269 Punkten.