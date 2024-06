Die Amtsinhaber unter den Bewerbern zur Ortsbürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Göllheim haben wir bereits vorgestellt. Neue Gesichter gibt es nur zwei. Hier sind sie.

Günter Weber (FWG) tritt in Einselthum an, um nun auch offiziell Simone Rühl-Pfeiffer (SPD), die nicht mehr kandidiert, an der Ortsspitze abzulösen. Einen Gegenkandidaten hat er nicht. Während der Erkrankung der Ortschefin hatte er als Erster Beigeordneter bereits die Geschäfte übernommen. Weber ist 66 Jahre alt und Disponent in Rente, verheiratet mit zwei Kindern. Seine Hobbys sind, wie er mitteilt, „wandern, Fahrrad fahren und die Natur genießen“. Im Gemeinderat ist er bereits seit 20 Jahren. Sein Ziel: „Ich möchte transparente Ortspolitik betreiben und Beschlüsse und Entscheidungen zeitnah umsetzen.“

Wichtige Projekte sind für ihn unter anderem die Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Gebäude und die Umsetzung des bereits erstellten Hochwasserschutzkonzeptes. Weiterhin wünscht er sich ein Neubaugebiet, das „preisgünstig erschließbar ist, um bezahlbare Baugrundstücke anbieten zu können“. Ideen dafür habe er bereits. Kopfzerbrechen bereiten ihm die begrenzten Haushaltsmittel. Was Weber ebenfalls am Herzen liegt, ist das Vereinsleben in seiner knapp 800 Einwohner zählenden Gemeinde: „Die Vereine machen das schon viele Jahre sehr gut, und ich möchte sie unterstützen wo das möglich ist.“

Einziger echter Wahlkampf der VG

In Ottersheim tritt Ansgar Mayer gegen Amtsinhaber Rüdiger Kragl an – und liefert somit den einzigen echten Wahlkampf in der VG Göllheim. Bereits vor fünf Jahren war es dort spannend geworden: Vier Neue wollten Amtsinhaber Alois Demmerle, der nicht mehr antrat, ablösen. Mayer war einer von ihnen, schaffte es allerdings nicht in die Stichwahl. Teil der Ortsspitze wurde er dennoch – als zweiter Beigeordneter. Jetzt will er es noch einmal wissen. Der parteilose Mayer ist 64 Jahre alt, Autokaufmann, geschieden mit einem Sohn. Als Bürgermeister möchte er vor allem die Dorfgemeinschaft fördern.