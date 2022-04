Wie erst am Sonntag bekannt wurde, wurden bereits am 14. oder 15. April in der Hauptstraße in Zell zwei Fahrräder gestohlen. Laut Polizei waren die Räder, es handelt sich um Mountainbikes, unter einem Pavillon abgestellt und mittels Schlössern gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Fahrräder auf den beigefügten Bildern wiedererkennen, sich in Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.

