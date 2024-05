Zwei Menschen sind bei einem schweren Motorradunfall am Samstagabend im Kreis Bad Kreuznach gestorben. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 232 zwischen Merxheim und Meddersheim. Aus noch nicht geklärten Gründen verunglückten dort ein Motorradfahrer und sein Sozius. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten gegen 20.30 Uhr die Rettungskräfte informiert. Für die beiden kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Rund 30 Kräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan waren an der Unglücksstelle im Einsatz und sperrten die Strecke für mehrere Stunden. Wie es genau zu dem Umfall kam, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei in Kirn will die Staatsanwaltschaft heute weitere Details bekanntgeben.