Zwei Verletzte lautete die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Alsenzstraße in Mannweiler-Cölln am Samstagabend. Um 17.48 Uhr wurden die Feuerwehren Alsenz und Obermoschel zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48 Alsenz Fahrtrichtung Mannweiler-Cölln alarmiert. Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle am Ortseingang von Mannweiler-Cölln befand. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vor Ort notärztlich versorgt, die Ortswehr Mannweiler-Cölln sperrte Bundestraße für rund 45 Minuten zwischen der Abfahrt Oberdorf und Ortsmitte Mannweiler zur Verkehrssicherung ab.