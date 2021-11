Glück im Unglück hatten ein 20-Jähriger und eine 65-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Strecke zwischen Rockenhausen und Marienthal. Der 20-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Auto von Marienthal in Richtung Rockenhausen, als er wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern kam. Daraufhin stieß er frontal mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammen, die in der Gegenrichtung unterwegs war.

Beide Fahrer wurden mit leichteren Verletzungen, wie Prellungen, ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.