Gleich zwei Veranstaltungen mit der Freinsheimer Gruppe Mélange à Deux – eine für Kinder, eine für Erwachsene – gibt es im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof am Samstag, 24. Februar.

Los geht’s um 16 Uhr mit dem Kinderkonzert „Mondgesflüster“. Mit Musik an fremde Orte reisen – das kann Coda vom Planeten Kanon. Auf ihrer Reise durchs Weltall sammelt sie Töne in ihrem Klang-Glas, die ihr besonders gut gefallen: hohe und tiefe, laute und leise, schöne und schräge Klänge. Angelockt von einem Konzert von Mélange à Deux kommt Coda auch auf der Erde vorbei. Kurzerhand lädt sie alle dazu ein, sie auf ihrem Abenteuer zu begleiten und gemeinsam mit der Musik zu reisen. So lernt das Publikum unter anderem einen geheimnisvollen Rätsel-Asteroiden, einen finsteren Nebel und den flüsternden Mond kennen. Von jedem Ort nimmt Coda einen Ton mit, doch keiner davon ist der perfekte Ton. Wo so einer wohl zu finden sein könnte …? Eine zauberhafte Geschichte über Zusammenhalt, Einklang und Harmonie, mit verschiedenen Elementen zum Mitmachen und ganz viel Musik.

Am Abend wird das Showprogramm gezeigt. Foto: melange a deux

Das neue Showprojekt „Atmosphérique“ verbindet dann um 19 Uhr Musik mit Sprache und Licht auf einzigartige Weise, verzaubert das Publikum, zieht es in seinen Bann und lässt es nicht mehr los. Als Duo wurde Mélange à Deux im Jahr 2017 von Ulrike Albeseder (Oboe und Blockflöte) und Uwe Hanewald (Akkordeon) mit der Intention gegründet, Musik zu machen, die besonders ist, die Spaß macht und bezaubert. Wolfgang Mayé am Kontrabass verleiht der Musik einen kraftvollen Groove, den der Percussionist Edgar Schmidt unterstützt.

Info

Karten (Kinderkonzert 10 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder, am Abend 18, ermäßigt 13 Euro), für können per E-Mail an reservierung@blaues-haus-ev.de reserviert werden