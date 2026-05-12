Seit Montag, 11. Mai, werden die beiden in Kirchheimbolanden wohnenden Jungen Robin G. und Kai-Uwe B. vermisst, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt. Gegen 15 Uhr verließen sie am Montag ihre Unterkunft, ihr seitheriger Aufenthaltsort ist unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in einer hilflosen Lage befinden, schreibt die Polizei.

Einer der Jungen ist 14 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hat kurze hellblonde Haare und trägt eine Brille, ein blaues T-Shirt sowie eine beige Hose. Der zweite ist elf Jahre alt und etwa 1,55 Meter groß. Er hat kurze rote Haare und trug zuletzt blaue Jeans, einen schwarzen Pullover sowie eine Bauchtasche. Die Polizei hat Bilder der Vermissten veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06352 9110 an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu wenden. Wer einen der beiden sieht, soll die Polizei über den Notruf 110 verständigen.