Zwei prominente Lehrmeister unterrichteten am Samstag eine auf 30 Teilnehmer limitierte Gruppe Schüler im Mantis Kung Fu: Die Großmeister Dr. Min Keh Jao (10. Dan) und sein Sohn Kwan Jao (beide 10. Dan) waren für einen Workshop im Mantis Fight Concept zu Gast in der Kampfsportschule Black Eagle in Göllheim.

Dr. Jao ist Facharzt für Allgemeinmedizin und praktiziert diese Nahkampfkunst seit über 70 Jahren. Sein Sohn Kwan ist Jurist und trainiert ebenfalls schon über 40 Jahre dieses effektive System der Selbstverteidigung. Er ist außerdem im Fachbereich Film als Stuntkoordinator und Filmproduzent erfolgreich.

Die Teilnehmer waren vom Trainer und Inhaber der Sportschule Jürgen Kastner (8. Dan) in den vergangenen Wochen auf das Seminar vorbereitet worden. Die beiden Großmeister führten die Teilnehmer bestens an die unterrichteten Techniken heran. Es wurde viel Wert auf die Details gelegt und erklärt, welche Logik hinter der Technik steckt. Zahlreiche praktische Übungen standen auf dem Programm, mit denen sich die Teilnehmer des Seminars von der Wirksamkeit dieses Systems der Selbstverteidigung überzeugen konnten.

Weiteres Seminar in Planung

Grundprinzip ist es, den Angreifer schon im Ansatz zu stoppen oder einen bestehenden Angriff schnell und sicher zu beenden. Die Großmeister lobten die Leistung und Disziplin bei den Black Eagles. Und sie waren sofort zu Stelle, wenn eine Technik nicht ganz verstanden wurde. Für die Kampfsportschule Black Eagle war der Besuch ein weiterer von top Trainern aus der ganzen Welt, die regelmäßig zu Gast sind. Gracie aus Brasilien, Caveirinha aus Hawai, MMA Star Rafael dos Anjos aus Texas, Cutman Bill Langston aus Florida und viele mehr waren schon zu Gast und haben die Schüler im beschaulichen Göllheim unterrichtet. Über ein weiteres Anschlussseminar wurde schon gesprochen, es soll voraussichtlich nach den Sommerferien stattfinden. Zum Ende bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde, die für jeden persönlich signiert wurde.