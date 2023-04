Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir hatten Corona, wir hatten das Hochwasser: Für Eisenberg war es 2021 aber in der Tat ein Kampf mit allen vier Elementen. Denn auch ein Erdrutsch und zwei große Brände bestimmten in diesem Jahr die Schlagzeilen mit.

Für viel Aufsehen sorgte am 30. September ein Unglück in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg. An diesem Donnerstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Explosion, bei der