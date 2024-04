Mehr als zehn Hektar groß soll die Photovoltaik-Freiflächenanlage werden, die Sitters und Alsenz gemeinsam planen. Gut die Hälfte der Fläche befindet sich auf der Gemarkung Sitters.

Eine grenzüberschreitende gemeinsame Photovoltaik-Freiflächenanlage soll es werden. Nun hat der Gemeinderat Sitters das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht, wie Ortsbürgermeister Kurt Enders informierte. Der gemeinsame Solarpark besteht aus drei Teilgeltungsbereichen und hat eine Gesamtgröße von rund 10,6 Hektar. Circa 5,4 Hektar befinden sich auf der Gemarkung Sitters, zwei Teilflächen mit insgesamt 5,2 Hektar liegen auf Alsenzer Gemarkung in der Gewanne am „Niedermoscheler Berg“. Das Planungsgebiet für Sitters liegt im Außenbereich nordöstlich der Ortslage im Bereich „Waldbruch“, westlich von Alsenz. Das Gebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt und ist in privatem Eigentum. Nun soll es als Sondergebiet „Photovoltaik“ ausgewiesen werden. Bei der Untersuchung möglicher Standorte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land war der Bereich bis auf kleinere Randbereiche als gut geeignet eingestuft worden.

In Sitters könnten etwa 4,5 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich erzeugt werden, ausreichend für rund 1100 Haushalte. Die Gemeinde könnte dadurch mit Einnahmen von rund 9000 Euro rechnen – zuzüglich möglicher Gewerbesteuerzahlungen, deren Größenordnung ein Vertreter der Investorenfirma Solar Buß aus Borken nicht voraussagen konnte. Alle Kosten für das geplante Projekt in Sitters und Alsenz trägt das Borkener Unternehmen.