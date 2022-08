Zwei Gartenhäuschen und zwei Bäume sind am Montagabend in Obermoschel von Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, eilten die Wehren aus Alsenz und Rockenhausen vorsorglich an, um die Feuerwehr Obermoschel bei dem Brand auf einem Areal in der Luitpoldstraße gegebenenfalls zu unterstützen. Gelöscht war schnell.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben der Inspektion in Rockenhausen gibt es nach aktuellem Stand aber keine Hinweise, die auf Brandstiftung schließen ließen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.