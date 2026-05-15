In der Nacht zum Freitag brannte es gleich zweimal im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Um 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in Börrstadt gerufen. Das Auto war auf einem Feldweg nahe der Eisenbahnstraße abgestellt. Es brannte vollständig aus. Eine nahegelegene Holzscheune wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Eingreifen der Feuerwehr verhinderte laut Polizei die Ausbreitung der Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wenig später, gegen 3.30 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden Unterstand auf einem Feldweg nahe Imsbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren dort rund 150 Heuballen in Brand geraten. Für die aufwendigen Löscharbeiten sind mehrere Feuerwehren mit Unterstützung des THW im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36913312 bei der Kriminalpolizei oder unter 0631 36914699 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden.