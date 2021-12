Nach einer 18-jährigen Verfahrenszeit geht die Flurbereinigung in Schweisweiler in die Endphase. Es ging hauptsächlich um den Feldwegeausbau. Trotz hoher Beiträge wurden die Wege in den Steilstrecken lediglich mit einem Schotterbett ausgebaut. Es müsse den Fachleuten bewusst sein, so Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal, dass in solchen Teilstrecken eine Befestigung zumindest mit einer Asphaltschicht notwendig sei.

Das Ergebnis zeige sich schon jetzt: In den Steilstrecken, wie es in der Gemarkung von Schweisweiler einige gibt, haben die Verkehrswege bereit erhebliche Mängel. Das Ergebnis des Verfahrens sieht vor, dass zwei Stellen in Steilbereichen nachgebessert werden. Die Ratsmitglieder nahmen die Informationen zur Kenntnis und werden damit das Verfahren beenden.