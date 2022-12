Der Stadtrat hat einstimmig den Bebauungsplan „Zu Winner“ an die heutigen Gegebenheiten angepasst, wo derzeit gerade die Erschließungsarbeiten für die 21 Bauplätze laufen. Ursprünglich stammt der Bebauungsplan noch aus dem Jahr 2009. Es wurden nun ein Regenrückhaltebecken und einer Wallanlage ergänzt. Bei den Dachformen sind jetzt auch Flachdächer auf Hauptgebäuden möglich, die Dachneigung bei den Haupt- und Nebengebäuden wurde auf null bis 40 Grad festgelegt, dir maximale Traufhöhe liegt bei 6,50 Meter.

Noch älter ist der Bebauungsplan „In der Drei“, der aus dem Jahre 2006 stammt und ebenfalls an die jetzigen Gegebenheiten angepasst wurde. So entfällt der ursprünglich zwischen der Ludwig-Eid-Straße und dem Rödenkellergraben geplante Kinderspielplatz wie auch die dort vorgesehenen Fußwegverbindungen. Vorgesehen war auch ein Sondergebiet „Laden“ im Kreuzungsbereich Berliner Straße und der Straße An der Schleife, das jetzt aber für einen Wohnhausneubau überplant wurde.