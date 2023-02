Am kommenden Donnerstag werden, wie die die bauausführende Firma mitteilt, zwei Bahnübergänge in Mannweiler-Cölln für mehrere Tage gesperrt. Die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land habe dies verfügt, um Gleisbauarbeiten der DB Netz AG störungsfrei zu ermöglichen. Sperrungen einzelner Bahnübergänge im Alsenztal seien unumgänglich. Ab 23. Februar, 8 Uhr, werde der Übergang in der Alsenzstraße 25 geführt. Es handelt sich dabei um die Zufahrt zum Weingut Hahnmühle, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die Bauarbeiten sollen am Wochenende, spätestens am kommenden Montag abgeschlossen werden.

Ab Montag, 27. Februar, 17 Uhr, soll der Übergang wieder für den Verkehr geöffnet werden. Ebenfalls am Donnerstag um 8 Uhr soll der Bahnübergang in der Burgstraße geschlossen werden. Die Sperrung soll einen Tag länger dauern als die am Übergang zum Weingut: Ab Dienstag, 28. Februar, 17 Uhr, soll die Sperrung aufgehoben werden. Für den Übergang in der Burgstraße wird eine Umleitung ausgeschildert. rhp