Zwei Fahrzeuge, die in der Kapellenstraße in Münchweiler abgestellt waren, wurden in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, beschädigt. Die Täter zerkratzten nach Angaben der Polizei einen dunklen Audi und einen silberfarbenen VW-Polo. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefonnummer 06361 9170.