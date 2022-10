Am Sonntag sind um 18.50 Uhr zwei Autos auf der B47 bei Göllheim beim Einfädeln in Fahrtrichtung Dreisen miteinander kollidiert. Die beiden Fahrzeuge folgten anschließend laut Polizei der B47 bis zur Autobahnauffahrt. Statt stehenzubleiben, entfernte sich dort aber einer der Unfallbeteiligten in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein weißes Auto handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06352 911-2700.