Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Winnweilerer Straße „Am Rauhen Weg“, wurden gleich bei zwei Autofahrern drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die beiden 23-jährigen Männer, die aus dem Donnersbergkreis stammen, räumten laut Polizei ein, am vergangenen Wochenende einen Joint geraucht zu haben.

Bei einem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabinoide und Amphetamin, der andere verweigerte einen Drogentest. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Ihre Führerscheine und Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.