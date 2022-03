Am Mittwochabend wurden sowohl im Zellertal als auch in Ilbesheim an Fahrzeugen Außenspiegel beschädigt. In Harxheim wurde in der Nacht auf Donnerstag an einem Auto, das in der Bubenheimer Straße geparkt war, die Fahrertür und der linke Außenspiegel demoliert. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1500 Euro.

In Ilbesheim wurde der Außenspiegel durch eine Bierflasche beschädigt. Der Schaden an dem Auto, das in der Gauersheimer Straße abgestellt war, wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 06352 911-2700.