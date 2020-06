Gleich zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, sind der Polizei Rockenhausen am Montag bei Verkehrskontrollen ins Netz gegangen: In der Donnersbergstraße in Rockenhausen wurden am Nachmittag bei einem 51-Jährigen aus dem Kreis „drogentypische Auffälligkeiten festgestellt“, wie die Polizei angibt. Weil der Mann alle freiwilligen Tests verweigerte, wurden ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

Am Abend wurden dann bei einer ebenfalls 51 Jahre alten Frau aus dem Kreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bergstraße in Dielkirchen ebenfalls Hinweise auf einen vorangehenden Drogenkonsum festgestellt. Ein Test verlief positiv auf Cannabinoide. Die Fahrerin räumte einen Cannabiskonsum am Wochenende ein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird auch noch ein Strafverfahren eingeleitet, und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird eine Eignungsprüfung anordnen.