Bennhausen, Wartenberg-Rohrbach und Gonbach erhalten Zuwendungen vom Land aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021.

Insgesamt 39.900 Euro werden an die drei Gemeinden verteilt. Wie die Landesregierung mitteilt, bekommt Bennhausen demnach 13.800 Euro für seine Dorfmoderation. Die Zuwendung deckt 90 Prozent der Gesamtkosten, die sich auf 15.400 Euro belaufen. Auch Wartenberg-Rohrbach und Gonbach erhalten Geld für eine Dorfmoderation außerhalb der Anerkennung als Schwerpunktgemeinden: jeweils 12.000 Euro. Außerdem geht an Gonbach ein Zuschuss in Höhe von 2100 Euro für den Druck einer Dorfchronik.