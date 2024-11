Am Sonntag um 14.45 Uhr empfängt der SV Gundersweiler mit dem VfR Kaiserslautern ein Topteam der Bezirksliga.

Der SV Gundersweiler ist am vergangenen Wochenende haarscharf an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen TuS Bedesbach-Patersbach verlor das Team von Spielertrainer Michael Hammerschmidt nur knapp mit 2:3. Damit beendete der Aufsteiger die Vorrunde auf dem drittletzten Tabellenrang. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt acht Punkte. Dennoch ist der SV-Coach vor der Partie gegen VfR Kaiserslautern zuversichtlich.

„Wir haben in dieser Runde schon zweimal gegen sie gespielt. Im Pokal haben wir zweimal geführt und hatten den VfR am Rande einer Niederlage, haben dann leider aber nach einem guten Spiel mit 2:4 verloren“, sagt Hammerschmidt. „Personell sieht es im Gegensatz zum Saisonstart, als wir dort mit 1:3 verloren haben, wieder viel besser aus. Wir haben in den vergangenen Woche ja gezeigt, dass wir auch gegen die Spitzenteams mithalten können. Auch wenn es gegen Bedesbach-Patersbach nicht zu einem Punkt gereicht hat, hat auch dieses Spiel bewiesen, dass wir in Bestformation auch gegen die Topteams mithalten können.“

Acht-Punkte-Rückstand aufholen

Der VfR Kaiserslautern steht derzeit auf dem zweiten Tabellenrang, kassierte nach zuvor drei Siegen in Folge beim 2:5 im Derby bei die FCK-Portugiesen wieder eine Niederlage. „Der VfR hat viele gute Spieler im Aufgebot. Wie zum Beispiel Timo Mangold, der schon 17 Tore in dieser Saison erzielt hat. Auch haben die Lauterer für mich mit Babak Anisi einen der besten Trainer der Liga“, zeigt Hammerschmidt Respekt, aber keine Angst: „Wir wollen ein gutes Spiel machen und wenn es geht punkten.“

Das Halbzeitfazit von Hammerschmidt nach 15 absolvierten Saisonpartien und der Ausbeute von zwölf Punkten sieht wie folgt aus: „Wir hatten halt in der Anfangsphase der Runde massive Personalprobleme mit verletzten Spielern, Kranken und Berufstätigen. Aber das hat sich gebessert, und wir wollen in der Rückrunde noch einmal angreifen.“

Der Acht-Punkte-Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den derzeit der SV Alsenborn (20 Zähler) belegt, ist für Hammerschmidt nicht weiter tragisch. „Wir haben noch so viele Spiele, da ist das völlig machbar. Und ich vertraue meiner Mannschaft da voll“, betont der SV-Spielertrainer.