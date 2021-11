Besucherinnen und Besucher haben ab 1. Dezember im Kreishaus und den Verbandsgemeindeverwaltungen im Donnersbergkreis nur noch nach der 3G-Regelung Zutritt. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Nachdem die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetz in Kraft getreten ist und mit diesem die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt, haben sich die Verwaltungen zu diesem Schritt entschieden. Wer nicht zweifach geimpft oder genesen ist, muss also einen professionellen Schnelltest von zugelassenen Teststellen vorweisen. In allen Verwaltungen gilt zudem die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Ziel ist es, weitere Infektionen zu vermeiden – es ist eine Regelung zum Schutz der Beschäftigten wie auch der Bürgerinnen und Bürger, wie betont wird. Die 3G-Regelung gilt ab dem 1. Dezember auch bei der Annahme von Abfall an den Deponien in Eisenberg, Winnweiler, Mannweiler-Cölln sowie der Elektroschrott-Annahmestelle in Marnheim. Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren sind von diesen Maßnahmen ausgenommen. Ebenso gilt ab dem 1. Dezember, dass auch am Donnerstag das Kreishaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung zugänglich ist. Ausgenommen sind Leute, die am Empfang nur etwas abgeben oder Müllsäcke abholen möchten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen zu den üblichen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung telefonisch sowie per E-Mail für Anfragen zur Verfügung.