Bei der Albisheimer Sportwoche steht neben RWO Alzey der zweite Halbfinalteilnehmer fest: Der VfR Grünstadt gewann am Freitagabend auch sein zweites Spiel in der Vorrundengruppe A gegen den TuS Steinbach mit 4:3. Im Donnersbergderby in der Gruppe C setzte sich unterdessen der Favorit durch.

Timo Riemer, der Coach des SV Kirchheimbolanden, zeigte sich nach dem 4:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den ASV Winnweiler nicht ganz zufrieden. „Da waren noch viele unsaubere Sachen dabei“, sagte der Trainer des Bezirksligisten, der in der kommenden Runde einiges vorhat. In der vergangenen Spielzeit verpassten die SVK-Akteure nur knapp den zweiten Rang. In der kommenden Runde gilt es. „Wir haben mit Rico Sprenger einen Spieler verloren, den ich gerne gehalten hätte. Er ist ja nun Spielertrainer bei der TSG Zellertal. Aber dafür kamen richtig gute Jungs jetzt im Juni“, sagt Riemer. Unter anderem mit Ousmane Diallo und Samuele Gualtieri zwei Spieler, die zuvor beim Verbandsliga-Spitzenteam des TSV Gau-Odernheim spielten. Den größten Teil des alten Kaders konnte der Klub vom Schillerhain halten.

„Im Training ist richtig Zug drin“, sagte Riemer, der beim Sieg gegen Winnweiler Abwehrchef spielte. Der SVK war klar überlegen. „Wir haben hart trainiert die letzten Tage. Gegen einen Gegner, der wie Winnweiler hinten drin steht, ist es natürlich schwer. Aber wir müssen auch gegen solche Mannschaften Lösungen finden.“ Nach Toren von Simon Bumb (3., 37.) und Felix Reißmann (35.) führte der Bezirksligist gegen den klassentieferen ASV zur Halbzeit mit 3:0. Christopher Egelhof erhöhte noch auf 4:0 (77.). Ali Gökce erzielte den Ehrentreffer für Winnweiler.

Nichtaufstieg verdaut

Der ASV hat die Enttäuschung der verpassten Rückkehr in die Bezirksliga weggesteckt. In der vergangenen Saison stand das Team von Spielertrainer Waldemar Braun 26 von 30 Spieltagen auf Rang eins der A-Klasse-Tabelle. Letztlich landete Winnweiler aber nur auf Rang drei. „Natürlich waren wir geknickt“, sagte Braun, „aber wir haben auch in diesem Jahr wieder eine gute Mannschaft zusammen. Allerdings haben wir erst vor einigen Tagen mit dem Training angefangen, und Kirchheimbolanden ist ja auch eine richtig gute Truppe. Dennoch bin ich nicht unzufrieden.“ Die Paarung Kirchheimbolanden – Winnweiler wird es wieder am 9. August geben. Der A-Klassen-Vertreter hat Heimrecht in der ersten Runde des Südwestdeutschen Pokals.

Der VfR Grünstadt machte mit einem Last-Minute-Sieg über den TuS Steinbach (beide Landesliga) den Einzug ins Halbfinale perfekt. Die Vorderpfälzer gingen durch Thibaut Dörrschuck mit 1:0 (19.) in Front. Nach der Halbzeit glich Daniel Ghoul zum 1:1 (58.) aus. Der Grünstadter Oliver Ziese markierte das 2:1 (68.). Erneut Ghoul traf per Strafstoß zum 2:2 (79.). Fünf Minuten später gelang Felix Metzinger das 3:2 (84.) für Steinbach. Letztlich gewann der VfR aber durch Tore von Erik Tuttobene (87., Elfmeter) und Mohannad Mghames (90.+2) noch mit 4:3.

So geht es weiter

250 Zuschauer kamen am Freitag. Das war Turnierrekord 2023. Am Montag geht es bei der Sportwoche weiter. Der SV Kirchheimbolanden trifft um 18.40 Uhr auf den Bezirksligisten SV Obersülzen und kann mit einem Sieg Alzey und Grünstadt in die Runde der besten vier nachfolgen. Um 20.20 Uhr spielt der FV Flonheim/Lonsheim gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach.