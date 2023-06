Fünf Zuwendungen erhält der Donnersbergkreis aus dem Investitionsstock 2023 des Landes, Gesamtvolumen 456.0000 Euro. Das hat Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb zusammenfassend mitgeteilt. 21.000 Euro fließen für die Trauerhalle in Breunigweiler (Dacherneuerung und Anbau), 11.000 Euro für den Ausbau der Haardter Straße in Dreisen, 190.000 Euro für die Errichtung einer Stützmauer und Platzgestaltung der Kriegsfelder Untergasse, 197.000 Euro für den Ausbau eines Teilbereichs der Donnersbergstraße in Winnweiler und 37.000 Euro für die Sanierung der Stützwand am Würzweilerer Bürgerhaus.