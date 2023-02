Zusätzliche Möglichkeiten gibt es am Montag, 20. Februar, für Bahnfahrer, die zum Rosenmontagszug nach Mainz wollen – einen Zusatzzug ab Bad Kreuznach sowie eine zusätzliche Hin- und Rückfahrt ab Kaiserslautern ohne Umstieg. Der erste zusätzliche Zug zum Mainzer Hauptbahnhof startet um 9.52 Uhr in Bad Kreuznach. Er verkehrt als Entlastungszug vor der planmäßigen Verbindung (um 10 Uhr ab Bad Kreuznach) und bedient alle Halte bis Heidesheim. Der zweite Zug startet um 10.47 Uhr ab Bad Kreuznach, zusätzlich zur Regionalbahn um 11 Uhr. Ein weiterer zusätzlicher Zug startet um 8.45 Uhr in Kaiserslautern und fährt über Hochspeyer mit allen Unterwegshalten, auch im Donnersbergkreis, bis Bad Kreuznach. Von dort fährt dieser Zug ohne Halt bis Mainz.

Eine zusätzliche Rückfahrtmöglichkeit ab Mainz bis nach Kaiserslautern gibt es um 17.36 Uhr. Dieser Zug fährt wieder alle Halte zwischen Bad Kreuznach und Kaiserslautern an.

Der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr empfiehlt Fahrgästen aus dem Alsenztal, diese Angebote zu nutzen – und nicht in Bad Münster in den Regionalexpress umzusteigen, der dort erwartungsgemäß bereits ausgelastet sein werde. Das Rheinland-Pfalz-Ticket ist am Rosenmontag schon vor 9 Uhr gültig.