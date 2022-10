Für die musikalisch-kulinarischen Stadtführungen in Kirchheimbolanden gibt es wegen der hohen Nachfrage einen Zusatztermin. Die Teilnehmer erfahren während der circa vierstündigen Führung Wissenswertes und Anekdoten über die Geschichte der Stadt. Während des Rundganges erklingen Lieder, die die Stadtgeschichte widerspiegeln. Auch ein kleines klassisches Konzert in der Paulskirche, bei dem unter anderem die Musik des berühmtesten Besuchers der Stadt auf der Mozartorgel erklingt, steht auf dem Programm. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise werden in drei verschiedenen Restaurants serviert. Los geht es am Freitag, 7. Oktober, um 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Grauen Turm an der Stadtmauer in Kirchheimbolanden. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 06352 - 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de. rhp/jgl