Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Römerstraße in Eisenberg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Donnersbergkreis missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 56-jährigen Pkw-Fahrers, ebenfalls aus dem Donnersbergkreis. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Eine Überprüfung ergab, dass der 55-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zudem konnten bei ihm Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme musste die Römerstraße kurzfristig einseitig gesperrt werden.