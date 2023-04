Zwei verletzte Autofahrerinnen, zwei Autos, die wohl nicht mehr zu gebrauchen sind, hoher Sachschaden: Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in Rockenhausen ereignet hat. Auf der L386 war gegen 18.20 Uhr eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Marienthal unterwegs, um in Höhe des Edeka-Markts links einzubiegen. Wie die Polizei weiter schildert, muss die 21-Jährige beim Abbiegen aber den Gegenverkehr aus dem Blick verloren haben. Jedenfalls hatte eine 60-Jährige, die in ihrem Auto in Gegenrichtung angefahren kam, an dieser Stelle Vorfahrt.

Die beiden Autos prallten aufeinander. Die 21-Jährige drehte sich in ihrem Wagen auf der Fahrbahn, die 60-Jährige landete samt ihres Autos im Grünstreifen vor dem Markt-Parkplatz. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, die laut Polizei mit leichten Blessuren davonkamen. Die Autos aber sind hin: Die Polizei geht von wirtschaftlichem Totalschaden in beiden Fällen aus und beziffert die Schadenshöhe auf 30.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Landesstraße musste für eine gute Stunde gesperrt werden.