Hans Eckrich wiegt rund 100 Kilo und hält seit mehr als vier Jahren sein Gewicht. Für den ehemals 180-Kilo schweren Mann ist das Leben im wahrsten Wortsinne um einiges leichter geworden. In der Adipositas-Selbsthilfegruppe – bis vor einem Jahr noch am Westpfalz-Klinikum Kirchheimbolanden angesiedelt – gibt er seine Erfahrungen an Leidensgenossen weiter.

Herr Eckrich, Sie leiten seit mehr als vier Jahren die Adipositas-Gruppe „Schwerelos“. Wer ist in dieser Gruppe richtig aufgehoben?

Unsere Selbsthilfegruppe ist offen