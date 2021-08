Weil bei der kommenden Wahl in vielen Fällen nicht mal feststeht, wo die Stimmen ausgezählt werden, wird der Zeitplan für die Verantwortlichen noch enger.

Für Fouad Yahia und die Kreiswahlleitung geht es nun auch darum zu prüfen, wie die Wünsche der Gemeinden mit den Erfordernissen der Praxis vereinbar sind. Die Verbandsgemeinden wurden allesamt gehört, hatten sich zuvor mit Vertretern ihrer Ortsgemeinden besprochen. Das Ergebnis ist wenig überraschend: Welcher Ort möchte schon freiwillig seine Eigenständigkeit bei der Veröffentlichung des Wahlergebnisses verlieren? Nur noch ein Gesamtergebnis mit dem Nachbarort? Nein, da würde den meisten etwas fehlen.

Da Kreiswahlleiter Rainer Guth schon vor einiger Zeit angekündigt hat, keine Stimmbezirke gegen ihren Willen fusionieren zu wollen, wird nun die Hauptaufgabe darin liegen, ein funktionierendes System für den 26. September zu entwickeln. Eines, in dem trotz der vielen Unwägbarkeiten möglichst viel geklärt ist. Mit klaren Handlungsanweisungen, was in jedem einzelnen gefährdeten Stimmbezirk mit den Stimmzetteln zu geschehen hat, falls die magische 50er-Grenze nicht erreicht wird.

Für langes Grübeln wird am Wahlabend nämlich keine Zeit sein. Das weiß jeder, der schon mal in irgendeiner Form mit der Stimmauszählung betraut war. Erfahrungsgemäß taucht immer irgendwo ein völlig unerwarteter Fallstrick auf, der den Zeitplan ins Wanken geraten lässt. Auch ohne 50er-Grenze und eventuelle Transporterfordernisse. Einfacher wird’s durch die neuen Unwägbarkeiten in jedem Fall nicht.