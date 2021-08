Die Streichung des Wochenendprogramms des Lebenshilfe-Festivals führt beim Kabarett im Garten mit Bernd Stelter am 20. August zu einer neuen Platz-Situation auf dem Gelände, die mehr Stühle zulässt. Daher können laut Veranstaltungsbüro der Stadt nochmals 40 Tickets ausgegeben werden. Diese würden am Freitag wieder ab 10 Uhr gegen Kontakthinterlassung auf dem Wochenmarkt in Kirchheimbolanden ausgegeben .