Kann man Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen in ihrem Zuhause, in ihrer Umgebung behandeln? Das Pfalzklinikum geht diesen Weg seit drei Jahren bei einem bundesweit einzigartigen Modellprojekt. Ein Behandlerteam ist in Rockenhausen im Einsatz – und die erste Erfahrungsbilanz ist vielversprechend.

An das erste Mal kann sich Daniela sich noch gut erinnern. „Ich war im Supermarkt einkaufen, auf einmal fing mein Herz an wie wild zu rasen. Ich habe keine Luft mehr bekommen und dachte nur noch: ,Ich muss hier raus!’.“

Mittlerweile – anderthalb Jahre später – geht es der 45-Jährigen Frau aus dem Donnersbergkreis viel besser. Seit ihrer Panikattacke damals im Supermarkt ist sie in Behandlung, sechs Wochen lang stationär am Pfalzklinikum in Rockenhausen, anschließend daheim in ihrer Umgebung. Dass sie in das Modellprojekt „Zuhausebehandlung“ aufgenommen wurde, bezeichnet die Patientin aus heutiger Sicht als ihre Rettung.

„Wir gehen zu den Menschen“

„Der Ansatz bei unserer Arbeit ist es, Menschen dort zu behandeln, wo ihre psychischen Probleme und Erkrankungen entstehen“, erläutert Maike von den Driesch, die als Ärztin in dem ambulanten Behandlerteam des Pfalzklinikums in Rockenhausen arbeitet. „Wir schauen uns an, wie sich das Umfeld auf die Erkrankung auswirkt, wo man für Entlastung sorgen könnte.“ Dafür sei in manchen Fällen die Mitarbeit der ganzen Familie wichtig.

Zumal, ergänzt Oberarzt Arnold Düring, viele Patienten ihre Probleme zumindest am Anfang nicht fassen und formulieren können. „Da ist es sehr hilfreich, wenn man sich vor Ort ein Bild machen kann.“ Denn auch an stapelweise ungeöffneter Post oder dem Zustand einer Wohnung ließen sich Rückschlüsse auf die seelische Verfassung eines Mensch ziehen. „Und es ist nun einmal so, dass die Patienten bei der stationären Versorgung wie unter einer schützenden Glocke leben, unter der viele Dinge nicht sichtbar werden“, so von den Driesch.

Stationäre Versorgung weiterhin wichtig

Gleichwohl: Die Bedeutung der stationären Versorgung wird durch den Ansatz der Zuhausebehandlung nicht in Frage gestellt. Auch für Daniela war sie der erste Zufluchtsort in der akuten Lebenskrise. „Ich musste zuerst mal verstehen, was da mit mir passiert“, erzählt sie. Dass sie unter Panikattacken und Depressionen leidet, war ihr bis zu jenem Erlebnis im Supermarkt nicht bewusst. „Es ging mir nicht gut, ich kam mit manchen Anforderungen nicht mehr klar und konnte meinen Alltag nicht mehr bewältigen“, sagt sie aus heutiger Sicht. Hilfe zu suchen und anzunehmen sei ihr aber nicht in den Sinn gekommen. „Ich wusste nicht, dass ich krank bin“, sagt sie. Ihre Krankheit anzunehmen und damit umzugehen, das hat Daniela im Laufe des letzten Jahres gelernt.

Gelerntes einzuüben und festigen, gehört zu den Basiszielen bei der Zuhausebehandlung, bei der Silke Maas als feste Bezugsperson Daniela während der gesamten Behandlung zur Seite steht. „Wir haben uns im stationären Bereich kennengelernt, und seither sehen wir uns regelmäßig, ich bin für Daniela immer die erste Ansprechpartnerin. Auch dann, wenn mal schnelle Hilfe nötig ist“, so Silke Maas. Sie kam als Ergotherapeutin ans Klinikum, ist aber heute überwiegend als Ansprechpartnerin im ambulanten Dienst eingesetzt. Bezugspersonen wie sie sind fester Bestandteil der Zuhausebehandlung. Und sie sind es auch, die den Psychiatern, Ergotherapeuten oder auch dem Sozialdienst Zeichen geben, wenn sie gebraucht werden.

Nachfrage steigend

Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden gehört wenn nötig zu den Aufgaben der ambulanten Arbeit des Pfalzklinikums. „Es kommt durchaus vor, dass wir eine Betreuung anstoßen, wenn jemand alleine nicht mehr zurechtkommt“, so Teamleiter Thorsten Lenz.

Er bedauert, dass der neue Behandlungsweg – zumindest noch – nicht für jeden Patienten offen ist. „Es machen noch nicht alle Krankenkassen mit.“ Die Nachfrage zeige allerdings, dass der Bedarf bestehe. „Mittlerweile müssen wir eine Warteliste führen, und ich gehe davon aus, dass die weiterhin wachsen wird“, sagt er. Allerdings: „Wir bieten hier keinen Ersatz für eine ambulante Therapie“, stellt er klar. „Wer in die Zuhausebehandlung aufgenommen wird, für den käme auch eine stationäre Behandlung in Frage.“ Der Mangel an niedergelassenen Psychiatern und Psychologen könne also leider nicht aufgefangen werden.

Negative Reaktionen im Umfeld würden zwar häufig befürchtet, aber nur selten eintreten, so Lenz. „Psychische Erkrankungen sind für das ganze Umfeld eine Belastung. Die Menschen im Umfeld sind daher meistens froh, wenn wir kommen. Sie empfinden das als Entlastung“.

Mindestes zweimal pro Woche werden die Patienten von einem der Behandler aufgesucht. „Das ist am Anfang schon auch gewöhnungsbedürftig, wir kommen ja als ständige Gäste ins Haus“, so Düring. „Wir lernen auch die Kinder oder die Ehefrau kennen, und wir gehen mit, wenn jemand mit dem Hund Gassi geht“, nennt von den Driesch Beispiele. Und gleichzeitig werde dem Patienten damit vor Augen geführt, dass er auch ein Leben außerhalb seiner Erkrankung hat.

Auf dem Weg in die Eigenständigkeit

Daniela steht nach anderthalb Jahren am Ende der Behandlung. „Ich habe viel über mich gelernt, und ich weiß auch, worauf ich achten muss, damit ich nicht wieder krank werde“, sagt sie. Sie hält auch in ihrem Umfeld mit ihrer Erkrankung nicht hinterm Berg. „Meine Freunde und meine Familie sollen wissen, dass ich manches nicht mehr so weitermachen kann und will.“ Früher habe sie zu allem Ja gesagt, heute klappe es schon ganz gut mit dem Nein. „Mal nur einen Kuchen backen für ein Fest, und nicht gleich drei, das geht auch“, sagt sie mit einem Augenzwinkern zu Silke Maas.

Ein wenig Angst hat sie schon davor, demnächst ohne die regelmäßigen Hausbesuche und Telefonate durch den Alltag zu gehen. Im Grunde aber fühlt sie sich dafür gut gerüstet: „Und wenn es wirklich brennt, dann weiß ich ja, dass ich jederzeit anrufen und um Hilfe bitten kann“, sagt sie. Denn um Hilfe zu bitten, das hat sie gelernt und mittlerweile richtig gut drauf.

Stichwort

„Assertive Community Treatment“ (ACT) ist der Fachbegriff für die psychiatrische Versorgung am Wohnort der Betroffenen. Meist wird ACT als Zuhausebehandlung bezeichnet. Sie wird in einem Modellprojekt am Pfalzklinikum durchgeführt, das bundesweit einmalig ist. Seit Beginn 2020 wurden jährlich 15.500 Patienten danach behandelt, im Versorgungsgebiet Donnersbergkreis/Kreis Kusel waren es jährlich 3000.

Die Patienten haben durchgehend eine Bezugsperson an ihrer Seite, die sie über alle Sektoren begleitet, also zwischen stationär, teilstationär und ambulant. Im Einzugsgebiet des Pfalzklinikums Rockenhausen gibt es zwei Teams, eines für den Donnersbergkreis in Rockenhausen und eines für den Kreis Kusel. Die Teams bestehen aus Pflegern, Ärzten, Sozialarbeitern und Therapeuten. Jedes Team betreut rund 20 Patienten, und Ziel ist, mindestens 50 Prozent der Betreuung in häuslicher Umgebung zu machen. Der Patient muss dieser Art der Behandlung zustimmen. Nach Auskunft des Chefarztes am Pfalzklinikum Rockenhausen, Andres Fernandez, äußerten diese Patienten sich positiv dazu.

Tag der offenen Tür

Am Mittwoch, 31. Mai, lädt das Zuhause-Behandlungs-Team des Pfalzklinikums zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 16 Uhr können sich Interessierte in Rockenhausen, Rognacallee 8, über psychische Krankheiten informieren. An mehreren Stationen können die Anwesenden nachempfinden, wie es beispielsweise ist, Stimmen zu hören oder mit Hilfe von Brillen einen betrunkenen Zustand simulieren. Die Mitarbeitenden der Zuhause-Behandlung stehen Rede und Antwort und zeigen auch die Grenzen der Zuhause-Behandlung auf.