Am vergangenen Sonntag starteten Felix Bierling und Raphael Ollig vom RV Bolanden frühmorgens um 8 Uhr zum Radrennen nach Queidersbach.

Ihr Trainer Hermann Schäffer fuhr mit den beiden jungen Fahrern gemeinsam die einen Kilometer lange Rennstrecke ab, um ihnen die letzten taktischen Hinweise zu geben. Die Strecke stellte besondere Herausforderungen durch eine steile Rampe und eine Kurve mit fast 90 Grad in einem abschüssigen Abschnitt dar. „Hier müsst ihr besonders aufpassen und euch, wenn möglich, in der Mitte der Fahrbahn halten“, mahnte Trainer Schäffer.

Als erstes ging Felix Bierling, der im blauen Trikot startete, ins Rennen. Für ihn standen zehn Runden auf dem Programm, was bedeutete, dass er die steile Rampe ebenfalls zehnmal bewältigen musste. Felix Bierling war diesmal besonders nervös, was sich schon beim Start bemerkbar machte. Er benötigte mehrere Versuche, mit dem linken Fuß ins Klickpedal einzurasten, wodurch das komplette Feld bereits fast 200 Meter Vorsprung hatte. Trotz dieses Rückstands zeigte er großen Kampfgeist und schaffte es, in der zweiten Runde die Lücke zu zwei weiteren ebenfalls abgeschlagenen Fahrern zu schließen.

Die letzten sechs Runden alleine

In der vierten Runde unternahm er einen weiteren Versuch, zum Hauptfeld aufzuschließen, ließ die beiden Mitstreiter hinter sich und kämpfte sich allein durch die letzten sechs Runden. Am Ende reichte es für einen zehnten Platz. Trainer Schäffer war mit der Leistung seines Schützlings sehr zufrieden und lobte ihn für seinen unermüdlichen Einsatz.

Raphael Ollig (Zweiter von rechts) beim Start in sein Rennen, wo er von Beginn an vorne mitmischte. Foto: RV Bolanden/gratis

Um 10.40 Uhr war Raphael Ollig an der Reihe. Er trat in einem stark besetzten zehnköpfigen Feld an, das aus einigen Spitzenfahrern bestand. Die Strecke musste 18 Mal umrundet werden. Raphael Ollig kam gut vom Start weg und setzte sich bereits in der dritten Runde mit einer fünfköpfigen Ausreißergruppe vom Hauptfeld ab. Die Gruppe fuhr ein taktisches Rennen, das von vielen Tempowechseln geprägt war. Ollig hielt dabei stets mit und befolgte die Anweisungen seines Trainers perfekt.

Platz vier im Schlusssprint

In der letzten Runde wurde das Tempo nochmals erhöht, doch Ollig konnte mithalten und bog in der letzten Kurve auf dem dritten Platz ein. Im Schlusssprint sicherte er sich dann den vierten Platz. „Das ist ein Spitzenergebnis“, so Trainer Schäffer. „Wenn ich das mit dem Vorjahr vergleiche, als Raphael noch überrundet wurde, zeigt sich, wie sehr sich das harte Training ausgezahlt hat.“

Nach dem Rennen gingen die beiden Rennfahrer gemeinsam mit Nachwuchsfahrer Luca Giro etwas trinken und essen, wobei die Familie Bierling den jungen Sportlern ein Eis spendierte. Da die Profis der Deutschland-Tour nicht weit von Queidersbach entfernt vorbeikamen, nutzten sie die Gelegenheit, noch einen Abstecher zur Rennstrecke zu machen.

Trainer Schäffer zeigte sich optimistisch, dass Luca Giro bald seinen Trainingsrückstand zu Felix Bierling aufgeholt haben wird und möglicherweise noch in diesem Jahr ins Renngeschehen eingreifen kann.

Das nächste Rennen für Felix Bierling und Raphael Ollig findet am 15. September in Sinzheim statt.