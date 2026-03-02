Vom Büro übers Ausland in die Gastronomie: Carina Mihaljevic übernimmt das Dannenfelser Kultcafé „Geg’nüber“ und will Heimat bewahren und Neues wagen.

Noch ist nicht viel von außen zu sehen. Doch im früheren Café „Geg’nüber“ in Dannenfels laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es wird ausgeräumt, gebaut, renoviert – alles für die Neueröffnung des kleinen urigen Treffpunkts am Fuße des Donnersbergs, der erst Ende des vergangenen Jahres seine Türen für jahrelange Stammgäste, Wanderer und Motorradfahrer schloss.

Schon damals ließ Ruth Brüggemann-Berg, die frühere Betreiberin des Kleinods sowie des Hotels Berg, einen Hoffnungsschimmer durchblicken: Möglicherweise sei dieser Zustand nicht dauerhaft. Eine Interessentin habe sich bereits gemeldet. Sie sei mit der Gemeinde, der die Räume gehören und die diese verpachtet, im Austausch. Was bislang nur eine Andeutung war, bewahrheitet sich jetzt zum 15. März: Carina Mihaljevic ist die neue Pächterin und sagt: „Für mich geht damit endlich ein Lebenstraum in Erfüllung.“

Von der Krankenkasse nach Kroatien

Mihaljevic, 29, arbeitete zunächst bei einer Krankenversicherung, jobbte nebenbei in der Gastronomie und merkte: Im Büro wird sie nicht glücklich: „Es ist eben ein Unterschied, ob die Menschen zur Krankenkasse mit einem wichtigen Anliegen kommen und eher negativ eingestellt sind, oder ob sie positiv gestimmt ins Café gehen, weil sie etwas erleben und eine gute Zeit haben wollen“, beschreibt sie ihre Motivation. Den Schritt in die Selbstständigkeit wollte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wagen: „Ich war immer der Meinung, das Schicksal führt mich früher oder später schon dahin, wenn es mit dem Café sein soll“, berichtet Carina Mihaljevic.

Tatsächlich zog die gebürtige Mainzerin das Leben erst einmal vom Schreibtisch weg. Doch statt der Selbstständigkeit erwartete sie ein Leben in einem völlig anderen Land: Ein Teil der Familie ihres Ehemanns verlagerte ihren Lebensmittelpunkt ins kroatische Split. Kurzerhand kündigte das Paar seine sicheren Jobs, folgte der Familie auf unbestimmte Zeit, erzählt sie. „Wir haben uns immer offen gelassen, wie lange wir dort bleiben“, erzählt die junge Mutter, die dort in der Tourismus-Branche schnell Fuß fasste, unter anderem Gästehäuser und Urlauber betreute und einen Pool-Service anbot.

„Schließung war mein Zeichen“

Als sich nach einiger Zeit Nachwuchs ankündigte, sei dann aber Heimweh nach der Familie in Deutschland aufgekommen. „Wenn man ein Kind erwartet, wird plötzlich die Nähe zur eigenen Mama wieder ganz wichtig“, beschreibt Mihaljevic die Gründe für die Rückkehr. In Jakobsweiler fand die Familie nun vor einiger Zeit zufällig ihr „Für-immer-Zuhause“, wie Mihaljevic es nennt. „Wir wollten unbedingt aufs Land, ins Grüne, waren zuvor schon häufiger in der Region und auf dem Donnersberg unterwegs und kennen das Café von diesen Touren gut.“

Als die 29-Jährige von der Café-Schließung erfuhr, verstand sie das als „ihr Zeichen“. Seitdem tüftelt sie, erstellt ein Konzept und Speisekarten, feilt an der Raumaufteilung. „Ich sehe in dem Café eine große Verantwortung, aber gleichzeitig auch Flexibilität und die Chance, mich kreativ ausleben zu können“, sagt Carina Mihaljevic. Ideen dazu hat die 29-Jährige nämlich genügend.

Neues mit Altem verbinden

Derzeit arbeitet sie an einer Speise namens „Dinnele“ – eine Art Flammkuchen aus rustikalem, dickeren Hefesauerteig, der mit Schmand und weiteren beliebigen Belägen serviert wird. „Seit zehn Abenden essen wir das schon zu Hause, weil ich so viel ausprobiere“, erzählt sie lachend. Die Inspiration dazu stammt vom Mainzer Weihnachtsmarkt. Dort sorge die herzhafte Stärkung immer für große Begeisterung.

Zusätzlich will die junge Frau zurück zum Ursprung: In einem weiteren Teil des Cafés gab es früher einen Verkaufstresen. „Den möchten wir wieder etablieren: Denn alles, was hier angeboten wird, können Gäste auch mit nach Hause nehmen.“ Das Angebot reiche von regionalen Produkten wie Eiern in Bio-Qualität, über Bio-Bier aus Worms, Kaffee aus Mainz und der Kaffeerösterei aus Kirchheimbolanden sowie hausgemachtes Müsli, Sirups, Wein und Bio-Tee.“

Auch die beliebten Süßspeisen soll es weiterhin geben. Die Meisterkonditorin, die bereits im Café „Geg’nüber“ für die große Auswahl an Kuchen sorgte, bleibt Mihaljevic erhalten, sowie sieben Aushilfen, die sie unter der Woche von Mittwoch bis Freitag ab 12.30 Uhr unterstützen werden. Auch Cupcake-Boxen und Motivtorten, die unter anderem für bestimmte Anlässe wie Muttertag oder Geburtstage bestellt werden können, gehören zum Angebot.

Zum Ursprung mit frischem Wind

Nur das oftmals bei Gästen begehrte Frühstücksbüffet wird es in dieser Form erst einmal nicht geben, berichtet Mihaljevic: „Stattdessen bieten wir Frühstück à la Carte an. Auch ein veganes Angebot wird es geben und kleinere Speisen zur Stärkung.“ Und: „Nur am Eröffnungstag gibt es ausnahmsweise kein Frühstück. An den Wochenenden danach aber schon.“

Die Sorge einiger Menschen, dass das urige kleine Café mit dem neuen Namen „Adler & Bohne“ als Hommage an die neue Heimat und den angebotenen Kaffee aus ihrer alten Heimat Mainz bald ein „überteuerter, hipper Hotspot“ werden könnte, kann die 29-Jährige bereits nehmen. „Ich habe mich in das rustikale Ambiente verliebt, das ist genau mein Ding.“ Deswegen soll das Café im Bild der Gemeinde bleiben, „damit sich die Dannenfelser, Wanderer und Motorradfahrer auch weiterhin mit ihm identifizieren können.“ Nur etwas frischen Wind wolle sie hereinbringen und so einen familienfreundlichen Begegnungsort für Jung und Alt schaffen: „Es wäre mein Traum, wenn hier die Omis direkt neben den Jungen sitzen und ihren Kuchen genießen.“