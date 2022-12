Wiederholt ist zuletzt in der Gemarkung Oberhausen illegal Bauschutt entsorgt worden. Zwischen sechs und acht Tonnen Material seien um den 24. November herum oberhalb des Kümmlertals abgelagert worden, schildert die Kreisverwaltung. Sie geht davon aus, dass der Bauschutt vom Abriss eines Gebäudes stammt. Es ist nicht die erste illegale Bauschuttentsorgung in jüngerer Zeit. Bereits im Oktober war an anderer Stelle auf der Gemarkung der Ortsgemeinde illegal Bauschutt abgelagert worden. Die Abteilung Ordnung und Verkehr der Kreisverwaltung bittet um Hinweise an Ibrahim Abdel Rahman, Telefon 06352 710-178.