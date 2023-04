Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Hochdruckzone, die vom Polarmeer bis nach Mitteleuropa reicht, bestimmt das Wetter bis Freitag. Am Wochenende greift die Störung eines atlantischen Tiefs auf Mitteleuropa über und löst regional einige Regengüsse, eventuell auch Gewitter, aus. Dahinter strömt von Westen etwas kühlere Luft in unsere Region, welche anschließend rasch wieder in den Einflussbereich eines neuen von Frankreich heranrückenden Hochdruckgebietes gelangt.

Vorhersage Mittwoch:

Der Tag startet frisch, aber freundlich mit viel Sonnenschein. Über Mittag bilden sich jedoch Quellwolken, die im Laufe des Nachmittags auch mächtiger