Zum Valentinstagswochenende hatte sich der Gemeindepädagogische Dienst (GPD) des protestantischen Dekanats Donnersberg etwas Besonderes ausgedacht: einen „Circle of Love“, also einen Rundweg der Liebe. Die Idee kam Diakon Gerhard Jung, als er über eine ähnliche Aktion in einer Zeitschrift gelesen hatte. Schnell bekam er Unterstützung von seinen GPD-Kollegen Gudrun Reller und Marvin Sinz sowie der Pfarrerin Christel Ehrlich zugesagt. Für den Rundweg wurde eine rund 2,3 Kilometer lange Strecke auf dem Schillerhain ausgesucht und mit sieben verschiedenen Stationen versehen.

Von Samstag bis Montag hatten Paare die Möglichkeit, diesen Weg abzulaufen und sich mit ihrer Beziehung auseinanderzusetzen. „Welche drei Dinge würde ich gerne mit dir in den nächsten zwei Monaten unternehmen?“ „Ich bin dankbar, dass du mich ...“ „Suche einen Stein, der dich an die geliebte Person erinnert.“ Gedanken, Impulse, Fragen, Geschichten und Lieder (durch einen QR-Code konnte man sich mit dem Handy die passende Musik anhören) gaben Anregungen für einen intensiven Austausch.

Die Rückmeldungen, die Jung erhalten hat, seien durchweg positiv gewesen. Weitere Aktionen dieser Art – dann zu anderen Themen – könnten folgen. Einziger kleiner Wermutstropfen: Am Montagnachmittag waren zwei der Schilder leider schon vorzeitig verschwunden ...