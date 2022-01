Er war Spieler, Kapitän, Trainer – den FV 1919 Rockenhausen trug er immer zu 100 Prozent im Herzen. Zwischen 1987 bis 1996 schaffte er als Coach der ersten Mannschaft den Sprung von der Bezirksliga in die Verbandsliga. Am Freitagnachmittag verstarb Karl Gabelmann, außer im FVR auch jahrzehntelanges Mitglied im SPD-Ortsverein und Bayern Fanclub, im Alter von 68 Jahren.

„Wissen Sie, wenn ich das mache, dann ist das für mich nicht nur das Training und das Spiel am Wochenende. Nein, da gehören Gegnerbeobachtung dazu, die Platzkontrolle. Ich bin jemand, der möchte so ein Traineramt auch gewissenhaft ausüben, und ich nehme die Dinge auch mit in den Schlaf.“ Ein Auszug eines Interviews mit Karl Gabelmann im Dezember 2018. Damals hatte der einstige Erfolgstrainer die Aktiven des FV Rockenhausen zum zweiten Mal nach 2012 als Feuerwehrmann übernommen, war stets zur Stelle, wenn er um Hilfe gebeten wurde – trotz anhaltender gesundheitlicher Probleme. Beim 100-jährigen Vereinsbestehen im Sommer 2019 wurde ihm die bronzene Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbands verliehen. „Der FVR hat ein Urgestein verloren. Wir haben Karl sehr viel zu verdanken und behalten ihn in bester Erinnerung“, sagt Sport-Vorstand Thorsten Trost.

Gabelmann, 1953 in Rockenhausen geboren, dort aufgewachsen und nie weggezogen, macht bei Keiper eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Später arbeitete er bei Zoar, dann bei einem Investor der Immobilienbranche, ehe er aus gesundheitlichen Gründen in Frührente ging. Der Fußball-Fachmann war dem FVR stets zu 100 Prozent verbunden, auch während seiner kleinen Intermezzi als Spieler beim SV Dielkirchen und als Trainer beim SV Stahlberg.

Engagierter Fan

Auch den 1. FC Kaiserslautern und den FC Bayern München verfolgte Gabelmann als äußerst passionierter Anhänger. Für letzteren gründete er 2001 in Rockenhausen einen Fanclub deren Präsident er lange Jahre war. Später entdeckte er auch den Golfsport und das Radfahren in „seiner Nordpfalz“ für sich. Im SPD-Ortsverein war Gabelmann über 40 Jahre Mitglied. Wer ihn kannte, wusste ihn als ehrlichen, direkten und in jeder Richtung konsequenten Menschen zu schätzen.

Schwere Schicksalsschläge wie den frühen Tod seines älteren Sohnes und seiner Ehefrau hatte Gabelmann zu verkraften. Am Freitagnachmittag verstarb er selbst nach mehrwöchigem Aufenthalt und einigen Operationen im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen. Das FVR-Urgestein hinterlässt seinen jüngeren Sohn, der dem Herzensverein ebenfalls tief verbunden ist, sowie seine Lebensgefährtin.