Hans Mur, eine der Säulen der Städtepartnerschaft zwischen Kirchheimbolanden und der Südtiroler Gemeinde Ritten ist gestorben. Er wurde 82 Jahre alt.

Bereits im November ist Hans Mur aus der Partnergemeinde Ritten in Klobenstein gestorben. Mur war eine der Säulen der Partnerschaft zwischen Kirchheimbolanden und der mehrere Ortschaften umfassenden Gemeinde in Südtirol. Als Hotelier unterhielt er viele Jahre lang die „Buslinie Kibo-Ritten“, wie der ehemalige Stadtbürgermeister Lothar Sießl zu sagen pflegte. Bis 2006 holte er mit seinem Bus zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst Gäste aus der Nordpfalz zum Urlaub in seiner Pension in Klobenstein ab. Auch reiste er mit Freunden vom Ritten viele Jahre lang zum Residenzfest an, wo sie an der Stadtmauer den „Südtiroler Stand“ betrieben. Wegen seiner Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft haben viele Gäste aus Kibo und Umgebung freundschaftliche Kontakte mit Mur unterhalten. Aufgrund seiner Bemühungen um die Partnerschaft, die auch vom damaligen Rittener Bürgermeister Ferdinand Rottensteiner unterstützt wurden, verlieh ihm der damalige Stadtbürgermeister Klaus Hartmüller im Namen der Stadt Kirchheimbolanden am 16. Oktober 2000, an seinem 60. Geburtstag, die silberne Ehrenmedaille der Stadt.