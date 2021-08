Er war ein Ehrenamtler par excellence, geschätzt von allen Seiten, als Kommunalpolitiker hoch anerkannt auch vom politischen Gegner: Gunther Rhein. Im Alter von 70 Jahren starb der Rockenhausener am Dienstag nach schwerer Krankheit – für viele dennoch völlig überraschend.

Überraschend deshalb, weil der mit Ingrid Rhein verheiratete Vater dreier Kinder und mehrfache Opa kein Aufhebens um seine Erkrankung machte. Nur sein nächstes Umfeld wusste Bescheid – der auf den ersten Blick manchmal knorrig wirkende, tatsächlich aber aufrichtig herzliche Rhein wollte von vielen wohl so vital in Erinnerung behalten werden, wie sie ihn über Jahrzehnte erlebt haben.

Allen voran in der Kommunalpolitik: Seit 1988 gehörte Rhein der CDU an, für deren Kreisverband er gut zwei Jahrzehnte im Vorstand mitwirkte, seit 2009 als Schatzmeister. Das Urgestein war auf allen Ebenen aktiv, seit 1994 auch im Kreistag als verlässliche Stütze seiner Fraktion und diskussionsfreudiger Redner. „Das ist ein herber Verlust für die Donnersberger CDU, sowohl als Mensch wie auch als Akteur“, sagte am Dienstag Rudolf Jacob, CDU-Kreisvorsitzender und Sprecher der Kreistagsfraktion, spürbar betroffen und von der Nachricht „total überrascht“.

Politisch engagiert war Rhein auch in seiner Heimatstadt: von 1994 bis 2014 im Stadtrat – acht Jahre als Fraktionsvorsitzender –, in diversen Ausschüssen und als Vorsitzender des CDU-Ortsverbands. Ferner stand der gelernte Industriekaufmann und Geschäftsführer einer Otterberger Firma rund 15 Jahre der Rockenhausener Jagdgenossenschaft vor.

Weitere große Leidenschaft: die Feuerwehr

Sehr viel Herzblut widmete Rhein der Feuerwehr. Mehr als 50 Jahre war er in verschiedenen Funktionen aktiv: im Landes- und im Kreisfeuerwehrverband, in Rockenhausen im von ihm mitbegründeten Förderverein sowie der Stützpunktwehr selbst als langjähriger Wehrführer. 2019 hat er das deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold erhalten. Gerade im Verbands- und Vereinswesen wäre „die Feuerwehr in Rockenhausen, aber auch auf Kreis- und Landesebene nicht dort, wo sie heute ist. Gunther Rhein hat hier wesentlich zum Aufbau von Strukturen beigetragen“, zeigte sich auch Dennis Dörr, Mitglied im Fördervereins-Vorstand und langjähriger Wegbegleiter, von der Nachricht schockiert.

Untrennbar ist Rheins Name mit der Bewirtung der Festzelt-Gäste am Herbstfest verbunden. Rund 45 Jahre war er einer der Hauptorganisatoren, hat sich den inoffiziellen Titel des Küchenchefs erworben. Legendär war seine Currysoße, deren Rezept er hütete wie seinen Augapfel. Und wenn in der „heißen Phase“ die Helfer hinter der Theke nicht ordentlich die Finger rund gingen ließen, dann gab’s einen – mehr augenzwinkernden – Anpfiff. Wobei dessen Absender dann kurz darauf zur „Versöhnung“ eine Runde Schaumküsse springen ließ. Nicht nur hier wird Gunther Rhein schmerzlich fehlen.